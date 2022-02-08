Поезд Деда Мороза прибудет в дальневосточные города в конце осени

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Праздничный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга прибудет в города Дальнего Востока в конце осени, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"ОАО "РЖД" ведет разработку новых маршрутов поезда Деда Мороза, который с успехом проехал по городам западной части России в 2021 году. Ориентировочно сказочный поезд может прибыть на Дальний Восток в конце осени текущего года", - говорится в релизе ДВЖД.

Ожидается, что поезд из Великого Устюга прибудет в округ в последних числах ноября, уточнили ТАСС в пресс-службе ДВЖД. В пути поезд будет делать остановки, до дальневосточных городов ему ехать почти 10 дней в одну сторону. Поздравление с Новым годом начнется с прибытием поезда в города Дальнего Востока, а затем поезд отправится поздравлять западные регионы.

Праздничный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга отправился в путешествие по городам России пятого декабря, проект был реализован РЖД совместно с администрацией Вологодской области. В сказочно оформленном составе на паровой тяге находится салон-приемная, вагоны для проведения игр, вагон-лавка, вагон-ресторан и технические помещения для персонала. В каждом городе Дед Мороз поздравлял детей и исполнял их желания, а посетителей вокзалов, куда прибывал волшебный транспорт, ждала праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Поезд проследовал через 36 городов страны и вернулся в Великий Устюг в середине января.