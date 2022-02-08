Инструменты развития помогут в строительстве инфраструктуры "Дальневосточных кварталов"

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Создание инженерной и социальной инфраструктуры в рамках строительства жилья по программе "Дальневосточный квартал" будет финансироваться с использованием механизмов единой субсидии, дальневосточной концессии, а также федеральных целевых программ, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства РФ по развитию дальнего Востока и Арктики.

"Для создания инженерной и социальной инфраструктуры в рамках проектов, реализуемых по программе "Дальневосточный квартал", будет применяться весь арсенал инструментов развития: Дальневосточная концессия, Единая субсидия, федеральные целевые программы - в зависимости от конкретного проекта и требуемого объема финансирования. Эти параметры будут определены в этом году на этапе проектирования", - сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Сейчас ведется работа по включению земельных участков под проекты комплексной застройки в территории опережающего развития, которую планируется завершить в первом полугодии. Госдума рассматривает поправки в законодательство, регламентирующие порядок предоставления льгот и преференций компаниям-застройщикам.

"Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной жилой застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа современных жилых кварталов с комфортной городской средой.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в январе заявил, что подготовлен пакет законопроектов, который упрощает порядок работы для ряда инвесторов на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке, они помогут снизить стоимость жилья и заинтересовать инвесторов-застройщиков, выбор которых будет осуществляться на конкурсной основе, а победитель в упрощенном порядке получит статус резидента ТОР.

Реализация программы "Дальневосточная концессия" началась на Дальнем Востоке в сентябре 2021 года. Соглашения о запуске пилотных проектов были подписаны на Восточном экономическом форуме. По программе, разработанной Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Предполагается, что новый механизм позволит в четыре-пять раз увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 500 млрд рублей до 2024 года.