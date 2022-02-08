Вильфанд заявил, что оттепель в Москве продлится до конца недели

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москвичей ожидает оттепель, которая продлится до конца недели. Она будет сопровождаться ежедневными осадками и гололедицей, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Оттепель будет длительная в Москве - до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема - это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит", - сообщил он.

По словам Вильфанда, увеличение высоты снежного покрова не ожидается. Мокрый снег, напротив, будет "прибивать" его.

По данным Гидрометцентра, во вторник днем в Москве прогнозируется 1-3 градуса тепла, в среду - 1 градус мороза - 1 градус тепла, в четверг - 1-3 градуса тепла, в пятницу - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в субботу - 4 градуса мороза - 1 градус тепла, в воскресенье - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла.