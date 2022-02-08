Парк "Край света" на Хайнане представил насыщенную культурную программу

ХАЙКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Китайский парк "Край света" ("Тянья хайцзяо") в городе Санья на острове Хайнань в неделю по случаю празднуемого в Восточной Азии Нового года по лунному календарю, который жители КНР отмечали с 31 января по 6 февраля, заинтересовал туристов насыщенной культурной программой. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, в связи с ростом популярности семейного отдыха парк адаптировал мероприятия не только под взрослых посетителей, но и учел интересы детей и подростков. Местная администрация постаралась, чтобы молодое поколение могло не только интересно провести время, но и получить полезные навыки в стихосложении, каллиграфии, музыке и рисовании. Для этого руководство "Края света" пригласило артистов и авторитетных деятелей культуры, которые помогли создать неповторимую праздничную атмосферу.

Как пишет газета, туристы были в восторге от посещения парка в этом году. Многие из них выразили искреннюю благодарность организаторам, признавшись, что получили незабываемые впечатления.

"Мы продолжим раскрывать неповторимый потенциал "Края света" в области истории и культуры, <...> обеспечим гармоничное сочетание культурных традиций и туризма, будем способствовать интенсивному развитию парка", - пообещала местная администрация. Как уточняется в заявлении, одна из главных задач - "создать особо радушную атмосферу и установить более тесное взаимодействие с отдыхающими".

"Край света" ("Край неба и предел моря" с китайского языка) в Санья - считается одним из самых романтических туристических объектов на Хайнане, официально превращенным в зону отдыха в 1984 году. Это популярное место для встреч влюбленных, имеющее давние культурные традиции. Площадь парка составляет 16,4 кв. км, в его прибрежной зоне много древних валунов, на которых высечены краткие ремарки, оставленные несколькими известными в Китае историческими личностями для того, чтобы выразить полученные впечатления. Один из этих людей - писатель и государственный деятель Го Можо (1892-1978), которому во многом принадлежит концепция нынешнего наименования данной достопримечательности.