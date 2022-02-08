Советник Байдена по науке покидает свой пост на фоне обвинений в травле подчиненных

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Советник президента США по науке Эрик Лэндер подал в отставку с занимаемого поста. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент [США Джо Байден] принял заявление Эрика Лэндера об отставке сегодня вечером", - говорится в ее письменном заявлении, распространенном пресс-пулом Белого дома. Псаки отметила, что Байден благодарит Лэндера за его работу и уверен, что тот "продолжит вносить важный вклад" в науку в дальнейшем.

Как в свою очередь поясняет газета Politico, Лэндер подал в отставку на фоне прозвучавших в его адрес обвинений в травле подчиненных и плохом обращении с ними. "Я [морально] опустошен в связи с тем, что причинил боль бывшим и нынешним коллегам тем, как я с ними разговаривал. <...> Очевидно, что то, что я говорил и как говорил, временами переходило черту, становясь неуважительным и унизительным как для мужчин, так и для женщин. <...> Это моя ошибка и моя ответственность", - написал Лэндер в своем прошении об отставке, которое также распространил пресс-пул Белого дома.