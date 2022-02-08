Япония выделит дополнительные $18,5 млн нуждающимся жителям Мьянмы

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение выделить дополнительные $18,5 млн на поддержку жителей Мьянмы, которые столкнулись с ухудшением условий жизни после произошедшего в стране военного переворота. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник японским министерством иностранных дел.

Отмечается, что средства Японии будут направлены "на обеспечение нуждающихся медикаментами, продуктами и товарами повседневного спроса". При этом грант японского правительства будет передан им через международные организации и представителей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Летом 2021 года Япония выделила $5,8 млн для поддержки жителей Мьянмы.

Военное командование Мьянмы 1 февраля прошлого года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.