Вторую взлетно-посадочную полосу обновили в аэропорту Хабаровска

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Вторая взлетно-посадочная полоса открылась во вторник после ремонта в хабаровском аэропорту, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Комиссия Федерального агентства воздушного транспорта выдала аэродрому Хабаровск обновленный сертификат соответствия, согласно которому в Международном аэропорту Хабаровск вновь эксплуатируются обе взлетно-посадочные полосы", - говорится в релизе. Полоса примет первые после ремонта воздушные суда в течение дня.

Международный аэропорт Хабаровск является единственным на Дальнем Востоке авиаузлом, эксплуатирующим две взлетно-посадочные полосы, чем обеспечивается безопасность при использовании аэродрома в качестве запасного для воздушных судов, следующих через воздушное пространство Дальнего Востока, в том числе по направлениям из Европы в Азию.

Ремонтные работы на второй взлетно-посадочной полосе шли с июня по ноябрь 2021 года. На полосе устранили дефекты асфальто-бетонных покрытий и обочин. Такая необходимость появилась ввиду повышенной нагрузки на полосу, возникшей во время реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, которая завершилась в марте 2021 года. "В настоящее время ВПП-2 приведена в нормативное состояние. Комплексная проверка Росавиации показала ее полную готовность к взлетам и посадкам воздушных судов всех типов. Ремонтные работы на ВПП-2 осуществлялись за счет средств АО "Хабаровский аэропорт", - уточняется в сообщении.

Реконструкция первой полосы шла по программе "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Объем финансирования за счет федерального бюджета составил 10 млрд рублей.

Взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Хабаровска позволяют выполнять взлет и посадку всех типов и модификаций воздушных судов российского и иностранного производства, а также перспективных типов судов.

Новый терминал

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. В сентябре 2019 года был открыт новый терминал внутренних авиалиний. А в сентябре 2021 года началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий. Сейчас, как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, уже полностью выполнены работы по устройству монолитного железобетонного каркаса подвала и первого этажа, на 70% обустроены пол и вертикальные конструкции второго этажа и начались такие же работы для возведения третьего этажа. В феврале планируется завершить железобетонный каркас и начать монтаж металлических конструкций.