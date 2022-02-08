Вице-спикер Госдумы предложил ввести пост уполномоченного по правам учителей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предложил ввести в России институт уполномоченного по правам учителей с целью защиты педагогов от необоснованных нападок. Письмо с таким предложением он направил на имя зампредседателя правительства Татьяны Голиковой (текст есть в распоряжении ТАСС).

"В связи с последними событиями в одной из школ Санкт-Петербурга (увольнение сотрудницы гимназии №168) прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения в России должности уполномоченного по правам учителей. В настоящий момент педагогическое сообщество оказалось беззащитным перед реалиями современной жизни, и эту ситуацию пора менять", - пишет Чернышов.

Депутат отмечает, что "система российского образования нуждается не только в конструктивной критике, но и в поддержке тех, кто работает" с детьми, при этом сейчас педагоги часто лишены заслуженного уважения. "Педагогов, и я констатирую это с огромной горечью, третируют по поводу и без повода, а ведь учитель делает все, чтобы будущее России было светлым, а дети в нашей стране получали достойное образование. Чиновники как регионального, так и федерального уровня, к сожалению, не так часто задумываются о проблемах педагогов", - констатирует он.

"В большинстве случаев учителям действительно не к кому обратиться. Они не пойдут к директору, который может уволить, и не пойдут к региональным чиновникам, которые замалчивают конфликты. А федеральные органы их просто не слышат", - продолжает Чернышов. Он указывает на то, что "каждый учитель выстраивает свою систему общения с учениками", при этом "педагоги сегодня сильно рискуют, отходя от канонов образовательного процесса".

В заключение Чернышов напомнил о целом ряде случаев необоснованных увольнений учителей. "Именно поэтому я прошу вас совместными усилиями создать новый институт в системе образования, который будет заниматься защитой прав учителей в нашей стране. А именно: ввести должность уполномоченного по защите прав педагогов в РФ", - резюмировал парламентарий.