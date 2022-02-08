Первые в Кузбассе вытрезвители создадут в двух самых крупных городах региона

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Первые в Кузбассе вытрезвители планируется создать за счет средств регионального бюджета в двух самых больших по численности населения городах региона - Кемерове и Новокузнецке, в каждом из которых проживают порядка 550 тыс. человек. Об этом во вторник в ответ на запрос ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

"Предполагается на первом этапе открытие двух специализированных организаций (вытрезвителей) в городах Новокузнецке и Кемерове. Выбор обусловлен численностью населения. В настоящее время финансирование предполагается из областного бюджета", - написала Зеленина.

Она также отметила, что для создания первых вытрезвителей на региональном уровне необходимо утверждение специального нормативно-правового акта, в Кузбассе сейчас такой документ проходит согласования. По оценке областного Минздрава, открытие специализированных центров для лиц в состоянии опьянения позволит разгрузить медицинские организации региона.

"Это даст возможность перенаправлять в данные специализированные организации лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность передвигаться и не нуждающихся в медицинской помощи", - пояснила и. о. министра.

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Он вступил в силу 1 января 2021 года. Создавать вытрезвители будут региональные власти. МВД России ранее утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции.