Занятия в школах Биробиджана возобновились после проверок, проводимых из-за "минирования"

ТАСС, 8 февраля. Все школы Биробиджана начали работу в штатном режиме после проверок, которые проводились из-за информации о минировании. Опасных предметов не обнаружено, сообщается на странице городской администрации в Instagram.

"В областном центре сегодня все школы получили на электронную почту сообщения о минировании зданий. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам и организовали эвакуацию учащихся и персонала. Взрывотехники и кинологи обследовали здания образовательных учреждений, информация о минировании не подтвердилась", - говорится в сообщении.