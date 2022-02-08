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Занятия в школах Биробиджана возобновились после проверок, проводимых из-за "минирования"

Взрывотехники и кинологи обследовали здания, информация о минировании не подтвердилась

ТАСС, 8 февраля. Все школы Биробиджана начали работу в штатном режиме после проверок, которые проводились из-за информации о минировании. Опасных предметов не обнаружено, сообщается на странице городской администрации в Instagram.

"В областном центре сегодня все школы получили на электронную почту сообщения о минировании зданий. Работники образовательных учреждений передали информацию о происшествии заинтересованным службам и организовали эвакуацию учащихся и персонала. Взрывотехники и кинологи обследовали здания образовательных учреждений, информация о минировании не подтвердилась", - говорится в сообщении.

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