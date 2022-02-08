Опрос: лишь 20% американцев считают Украину союзником США

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Только 20% американцев относят Украину к числу союзников США, еще 36% считают ее "дружественным, но не союзническим" государством. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой "Политико" совместно с компанией Morning Consult.

При этом 5% опрошенных называют Украину враждебным государством, а 15% - "недружественным, но не враждебным". Еще 23% участников социологического исследования затруднились ответить на вопрос.

Россию союзником США считают 3% респондентов, 10% характеризуют ее как дружественное государство, еще 24% относят РФ к числу "недружественных стран, но не врагов", а 49% - к числу враждебных. 14% опрошенных воздержались от ответа на вопрос.

Опрос проводился с 5 по 6 февраля среди 2 005 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет два процентных пункта.