Установлена личность вандала, испортившего картину ученицы Малевича в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Вандалом, испортившим картину ученицы Малевича Анны Лепорской в Екатеринбурге, оказался сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин центра". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра во вторник.

"Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин центра", - сказали в пресс-службе.