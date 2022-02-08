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Установлена личность вандала, испортившего картину ученицы Малевича в Екатеринбурге

Глаза фигурам пририсовал сотрудник частной охранной организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Вандалом, испортившим картину ученицы Малевича Анны Лепорской в Екатеринбурге, оказался сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин центра". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра во вторник.

"Сообщаем, что в ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность "Ельцин центра", - сказали в пресс-службе.

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