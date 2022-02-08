Россияне назвали вопрос, который больше всего раздражает их на собеседованиях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне назвали среди самых раздражающих на собеседовании факторов вопрос о том, кем они себя видят через пять лет. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного с 1 по 7 февраля среди 1 740 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

"Более 90% респондентов оказались недовольны качеством организуемых работодателями интервью. Факторы, которые раздражают соискателей: вопрос: "Кем вы видите себя через 5 лет?" - 20%, отсутствие обратной связи - 16%, высокомерие представителей компании - 15%, многоэтапные собеседования - 14%, бестактные вопросы личного характера - 14%, задачки и загадки на проверку логики - 8%. Опрошенные также отметили, что им не нравятся оговорки со стороны работодателей о "черной зарплате", откровенное недовольство HR-специалистов возрастом кандидатов", - говорится в исследовании.

После стресс-интервью на собеседовании далеко не всегда готовы принять предложение работодателя 41% респондентов. Часть соискателей все же готова принять предложение, но это будет зависеть от зарплаты (29% опрошенных). Точно отказываются устраиваться в компанию, где перенервничали на этапе собеседования, 17% россиян. Только 13% участников исследования не боятся стать частью команды с жестким отбором кандидатов.

По мнению россиян, сложнее всего проходят собеседования с следующих сферах: финансы и банки (17%), информационные технологии и телеком (15%), маркетинг, реклама и PR (13%), продажи (12%), медицина и фармация (8%).

Около 26% респондентов из всех, кто принял приглашение работодателя после тяжелого собеседования, остались довольны полученной работой. Уволились через некоторое время, так как не смогли справиться с постоянным напряжением, 21%. Еще 25% прошедших стресс-интервью при трудоустройстве россиян выяснили, что будущие руководители просто запугивали их, на деле все оказалось гораздо лучше.

Убедились, что сложное интервью работодателю было необходимо, чтобы глубже разобраться в опыте и личностных качествах соискателей, 17% участников опроса.