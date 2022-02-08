В Хабаровском крае завершили учет тигров

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровском крае завершили работы по единовременному учету тигров, обитающих в регионе. Учет проводился в рамках государственного мониторинга амурского тигра в России, сообщается на сайте краевого правительства.

"Специалисты работали одновременно на территории Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Амурского, Советско-Гаванского и Ванинского районов. Они проверили 32 маршрута тигра в особо охраняемых природных территориях федерального значения и 280 - в охотничьих угодьях ООПТ регионального значения", - говорится в сообщении.

Подсчет вели около трехсот учетчиков. Они обследовали 312 маршрутов хищника в девяти районах. Работа велась два дня. "Наши учетчики прошли по звериным маршрутам, отмечая в специальных дневниках места, где встречали следы тигра. На данный момент почти все вышли на связь и отчитались о проделанной работе. Условия в тайге сложные, но все специалисты опытные. Перепись хищников прошла без происшествий", - цитируют в сообщении и. о. начальника управления охотхозяйства Леонида Иванова.

Дневники до конца февраля учетчики передадут координаторам. Предстоит сопоставить данные сплошного учета с результатами сезонного наблюдения, которое прошло в регионе с ноября прошлого года по январь этого. "Предварительные результаты станут известны в июне-июле. Окончательные итоги учета хищника АНО "Центр "Амурский тигр" подведет в сентябре", - цитируют в сообщении Иванова.

Последний подсчет численности тигров в крае проводился в 2015 году. Тогда было зафиксировано 109-110 хищников. Обычно учет проходит раз в 10 лет. В этом году мониторинг организован досрочно в связи с проведением 5-8 сентября во Владивостоке международного форума по сохранению популяции тигров.

Амурский тигр - самый крупный в мире, занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века их бесконтрольный отстрел привел к почти полному уничтожению популяции. В регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции).