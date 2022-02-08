Москвичи оформили более 10 тыс. единых читательских билетов на mos.ru почти за два месяца

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. электронных читательских билетов в библиотеки столицы оформлены москвичами на сайте мэра и правительства Москвы почти за два месяца. Об этом во вторник сообщили на портале.

"Меньше чем за два месяца москвичи оформили на mos.ru более 10 тыс. единых читательских билетов. Новый сервис заработал в декабре прошлого года. С его помощью оформить читательский билет можно онлайн, не посещая библиотеку", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Марина Тавадзе отметила, что электронный документ принимают во всех городских московских библиотеках. Чтобы взять книгу, достаточно показать библиотекарю штрихкод с номером билета на экране смартфона или планшета.

Услуга доступна пользователям со стандартной или полной учетной записью на mos.ru в разделе "Культура, спорт, отдых". Электронный читательский билет автоматически добавится в личный кабинет в сервисе "Библиотеки Москвы".

"Мы очень рады, что новый сервис оказался востребованным у горожан. В современных условиях очень важно иметь возможность получать как можно больше услуг и сервисов онлайн. И оформление единого читательского билета не исключение. Был запрос от москвичей, и он успешно исполнен. В библиотеки Москвы как раз поступили новинки детской литературы и книги лауреатов литературных премий, приглашаем с ними познакомиться", - подчеркнул генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры "Мосразвитие" Тимур Вахитов.