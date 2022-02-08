Власти Австралии за 10 лет разрешили вырубку 25 тыс. га лесов, где жили коалы

СИДНЕЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Австралийские власти за последние 10 лет санкционировали уничтожение 25 тыс. га эвкалиптовых лесов, служивших местами обитания коал, в основном для добычи полезных ископаемых. С таким заявлением во вторник выступил фонд защиты дикой природы Австралии.

По данным фонда, только за последние 10 лет федеральное правительство Австралии "одобрило расчистку более чем 25 тыс. га эвкалиптовых лесов, <…> единственной среды обитания коал, считающихся с 2012 года уязвимым видом, находящимся в опасности". "Исследование, проведенное Австралийским фондом охраны природы, позволило выяснить, что более 60% вырубленных лесов было уничтожено для добычи полезных ископаемых и угля, 12% - для строительства автодорог и 11% - для строительства жилья. Но эти цифры - верхушка айсберга, и фактическая площадь [вырубок] во много раз больше, поскольку расчистка земель для сельскохозяйственных нужд чаще всего вообще не учитывается", - указали в фонде, отметив, что реальная площадь уничтоженных лесов может оказаться вдвое больше заявленной властями.

Как отмечают экологи фонда, площадь вырубок в Австралии растет с каждым годом, в большинстве случаев речь идет об эвкалиптовых лесах, которые являются местами обитания коал. "Федеральное правительство продолжает одобрять проекты, предусматривающие расчистку земель под строительство шахт, <…> а национальное природоохранное законодательство слишком слабое и не позволяет остановить разрушение среды обитания коал, особенно в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе (восточное и северо-восточное побережья континента - прим. ТАСС)", - уточнила руководитель отдела охраны дикой природы Австралийского фонда охраны природы Баша Стасак.

По данным федерального министерства охраны окружающей среды Австралии, популяция коал в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд сократилась за последние 20 лет на 60% и 50% соответственно. Наиболее сильно вид пострадал в результате лесных пожаров 2019-2020 годов, когда за три месяца, как отмечают экологи, популяция коал на восточном побережье континента сократилась не менее чем на 25-30%. Парламентское расследование, проведенное в 2020 году, показало, что коалы вымрут до 2050 года, если не будут приняты срочные меры для восстановления их численности. В сентябре 2021 года Австралийский фонд охраны природы сообщал, что в дикой природе континента сохранилось не более 80 тыс. особей, что ставит вид под угрозу уничтожения.