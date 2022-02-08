Алтайский госуниверситет на треть увеличил финансирование научной деятельности

БАРНАУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Единственный опорный вуз Алтайского края, Алтайский государственный университет (АлтГУ), увеличил финансирование научной деятельности более чем на треть - до 245 млн рублей, сообщил ТАСС проректор по научному и инновационному развития вуза Александр Дунец.

"По итогам года нам удалось привлечь на развитие науки и научную деятельность в вузе 245 млн рублей, тогда как в 2020 году эта цифра составляла 185 млн рублей. Это средства, полученные вузом благодаря грантам, реализации договоров с реальным сектором экономики, финансированию в рамках стратегии "Приоритет 2030", в том числе средства, полученные на лабораторное оборудование. Оно понадобится нам для реализации научных проектов в 2022 году", - сказал Дунец.

В числе научных направлений есть проекты в сферах углеродной нейтральности и здоровьесбережения. По словам Дунца, ученые вуза займутся разработкой скрининговых комплексов для санаториев региона. Предполагается, что такие системы смогут анализировать состояние организма человека после перенесенного коронавируса и формировать оздоровительные программы.

"В этом году мы дополнили нашу систему программы поддержки молодых ученых. Например, молодые ученые, которые участвуют в проектах стратегии "Приоритет 2030" будут получать к своей зарплате дополнительно 15 тыс. рублей. Это неплохая добавка к выплатам аспирантов. Еще в прошлом году не было такой возможности", - подчеркнул Дунец.

В вузе обучаются 14 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев. В 2021 году университет вошел в список победителей программы "Приоритет 2030" и получил 100 миллионов рублей из федерального бюджета.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" летом 2021 года, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы десять лет, общее финансирование вузов - участников программы до конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.