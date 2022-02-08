Тысячи протестующих против ковидных ограничений окружили парламент Новой Зеландии

ТАСС, 8 февраля. Автоколонны протестующих против коронавирусных ограничений заблокировали движение на улицах вокруг парламента Новой Зеландии в столице островного государства - городе Веллингтон. Об этом во вторник сообщила газета New Zealand Herald.

По ее данным, протестующие, прибывшие из разных регионов страны утром во вторник, припарковали сотни машин, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое движение они назвали Convoy 2022.

Сообщается, что группа выступает против действующих правил и ограничений, установленных властями в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, протестующие недовольны требованием обязательной вакцинации. Уточняется, что участники движения намерены протестовать в течение нескольких дней. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн не планирует вступать в диалог с протестующими, пишет издание.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный - максимальный - уровень тревоги из-за обнаружения 12 случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса внутри страны.