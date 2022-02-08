В Нижнем Тагиле в честь 300-летия города пройдет фестиваль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Говорит Тагил!", приуроченный к 300-летию города, пройдет в Нижнем Тагиле с февраля по декабрь. Мероприятие будет включать лекции, конкурс кинематографистов, фестиваль уличной культуры, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В Нижнем Тагиле состоится фестиваль "Говорит Тагил!", приуроченный к 300-летию города. С февраля по декабрь в Нижнетагильском музее изобразительных искусств будут проводиться лекции с участием приглашенных экспертов, представляющих социально-культурную сферу", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что помимо лекций, в программу фестиваля также включен конкурс кинематографистов и фестиваль уличной культуры, в том числе танцевальный баттл, стрит-арт и выступление уличных музыкантов. Мероприятия фестиваля "Говорит Тагил!" будут проходить каждый месяц начиная с 27 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году. Считается, что Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году. В рамках празднования 300-летия около 30 млрд рублей направят на развитие города.