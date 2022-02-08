В Бурятии возобновили работу учреждения дополнительного образования для детей

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии смягчили ограничительные требования к работе учреждений дополнительного образования, занятия возобновляются, но с наполняемостью не более пяти детей в группе. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.

Работу кружков и секций для детей в республике приостановили с 24 января из-за роста заболеваемости ковидом.

"Возобновлено оказание услуг по дополнительному образованию образовательным организациям всех форм собственности в группах с наполняемостью не более пяти детей", - сообщили в оперштабе.

При этом за каждой группой должен быть закреплен отдельный кабинет, и занятия должны проводиться по специально разработанному расписанию.

Также с 24 января дистанционное обучение в регионе введено для школьников. Оно продлится, как минимум, до 13 февраля.

По состоянию на утро 8 февраля в Бурятии зарегистрировано 101 018 случаев заражения коронавирусом, из них 1 601 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 2 045 пациентов, занятость коечного фонда составляет 81,2%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 32 108 человек. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса: первым компонентом привито 489 097 человек, вторым - 460 168 человек, ревакцинацию начали 124 572 человека.