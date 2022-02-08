Число заболевших ковидом в Югре снизилось на 13% за два дня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки составило 3 508 человек, что на 13% меньше, чем двумя сутками ранее, сообщили во вторник в региональном оперативном штабе.

Оперштаб ХМАО сообщал, что за 5 февраля в ХМАО зафиксирован новый максимум заболевших ковидом за сутки за все время пандемии - 4 044 человека.

"За последние сутки в Югре зарегистрировано 3 508 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Таким образом, за двое суток количество заболевших ковидом в Югре снизилось на 13%. По данным регионального оперативного штаба, в Югре за все время пандемии заразились ковидом 146,8 тыс. человек, 96,9 тыс. выздоровели, 2 202 умерли.

В округе с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.