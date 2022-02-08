Жители Приморья пролетели на шаре 13 км в честь 150-летия романа "Вокруг света за 80 дней"

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Воздушный шар с четырьмя пассажирами и пилотом пролетел 13,6 км над Приморским краем в честь 150-летия романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Как сообщил ТАСС после посадки один из участников, руководитель проекта "Postventure & Почтовое приключение" Валерий Сушков, в полете группа провела 55 минут 29 секунд.

"Отправление произошло в районе из деревни Борисовка. В полете мы были 55 минут 29 секунд, и пролетели за это время 13 600 метров с максимальной скоростью 40 км/ч на высоте в 1,5 км. В воздухе с помощью радиопередатчиков мы провели около 30 сеансов радиосвязи с любителями на Дальнем Востоке и в Сибири, а также одним радиолюбителем из Японии", - рассказал Сушков.

Воздушный шар приземлился в деревне Красный Яр. С собой в путешествие участники акции взяли антикварный самовар, из которого удалось выпить чаю при температура за бортом минус 17 градусов. Также в воздухе побывала специальная филателистическая серия с небольшим тиражом (открытки, конверты и непочтовые марки - виньетки), посвященная роману Жюля Верна. Она будет погашена на специальной церемонии.

"Побывавший с нами наверху самовар, который раньше стоял на космодроме Восточный, мы в ближайшие дни упакуем и отправим как подарок правнуку Жюля Верна - Жану Верну во Францию. Он уже ждет посылку", - добавил собеседник агентства.