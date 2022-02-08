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Олимпиада-2022 в Пекине

Панда в зоопарке Москвы предсказала, каких больше медалей получат фигуристы на Олимпиаде

Панда Диндин посчитала, что в этом году фигуристам достанется золото
© Пресс-служба Московского зоопарка

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Панда Диндин в Московском зоопарке предсказала, каких медалей больше всего завоюют российские фигуристы на зимних Олимпийских играх. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе зоопарка.

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"Мы снова решили обратиться к пандам за помощью в предсказании итогов Олимпиады в Пекине. В этот раз мы предложили Диндин выбрать, каких медалей больше всего завоюют наши фигуристы. Поучаствовать в этом мы пригласили гостей - олимпийских чемпионов по фигурному катанию - Аделину Сотникову и Дмитрия Соловьева", - говорится в сообщении.

Диндин предложили выбрать из трех мячей, на которых были изображены олимпийские медали - золото, серебро и бронза. Вначале панда остановилась у мяча с изображением бронзовой медали, но после долгих раздумий она схватила мяч с изображением золотой медали.

"В честь зимней Олимпиады в Пекине наши сотрудники подготовили для панд тематические торты из льда и бамбука. На вершине тортов были установлены талисманы Олимпийских игр - панда Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун. Также на них разместили олимпийские кольца, сделанные из панда-кейков. Жуи в первую очередь обратил внимание на ростки бамбука, извлек их из торта и в результате за несколько секунд разгромил всю конструкцию. Диндин вначале взялась за олимпийские кольца и только потом добралась до бамбука", - отмечается в материале.

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РоссияОлимпиада-2022 в Пекине
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