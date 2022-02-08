Жилищные сертификаты в 2022 году получат почти 3 тыс. россиян

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал график выпуска и распределения сертификатов на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в 2022 году, их получат почти 3 тыс. россиян. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"В 2022 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 11 млрд рублей. Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе - чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

Жилищные сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты со всей необходимой социальной инфраструктурой или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

Отмечается, что работа ведется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".