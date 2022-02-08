Новым российским проектом для Netflix станет криминальный триллер "ЗАТО"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Режиссер Дарья Жук снимет криминальный триллер "ЗАТО" для Netflix в России, проект расскажет о расследовании исчезновения ребенка в закрытом городе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба стримингового сервиса.

"С самого начала материал "ЗАТО" был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами. Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем - это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия. Многие любимые мною актеры возвращаются на малый экран в новом амплуа", - привели в пресс-службе слова Жук. Сорежиссером картины станет Станислав Либин.

Действие проекта развернется в постсоветский период, в центре сюжета окажутся журналистка Кристина и милиционер по фамилии Дашкин, которые расследуют дело о ребенке, пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4. Авторами сценария выступили Михаил Шприц, Илья Шеин, Ксения Мчедлидзе.

"Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит", - отметил Шприц.

Роли в сериале исполнят Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова и другие артисты. Проект выйдет на Netflix по всему миру. Дату премьеры и другие подробности создатели объявят дополнительно.

Ранее Netflix сообщил о трех российских проектах - многосерийной картине "Анна К.", психологической драме о пути к искуплению с Александром Петровым в главной роли, название которой пока не огласили, и сериале "Ничего особенного" с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой.