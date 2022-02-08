Превышение содержания загрязняющих веществ выявлено в воздухе в трех городах Кузбасса

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Превышенное содержание загрязняющих веществ выявлено в воздухе в трех городах Кузбасса, где с начала года неоднократно вводился режим неблагоприятных метеоусловий и предприятиям рекомендовалось сократить выбросы в атмосферу. Наибольший уровень загрязнения зафиксирован в Новокузнецке, следует из характеристики загрязнения атмосферного воздуха в городах Кузбасса за январь 2022 года, опубликованной на официальном сайте Кемеровского гидрометцентра.

"В Новокузнецке высокий уровень загрязнения сероводородом зарегистрирован в Куйбышевском районе и составляет 4,6 ПДК. Повышенный уровень загрязнения воздуха взвешенными частицами РМ 2,5 (2,7 ПДК) и оксидом углерода (1,5 ПДК) отмечался в Куйбышевском районе, в Центральном районе города фтористым водородом (3,9 ПДК), оксидом азота (1,9 ПДК)", - говорится в сообщении.

Также повышение предельной концентрации пыли в 1,2 раза выявлено в Кемерове и Прокопьевске. По данным Министерства природных ресурсов и экологии, во всех трех городах с 19 января по настоящее время действует режим неблагоприятных метеоусловий.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В период действия НМУ предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.