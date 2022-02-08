Авиарейсы задерживаются в ЦФО из-за густого тумана

ТАСС, 8 февраля. Туман стал причиной задержки авиарейсов в некоторых регионах ЦФО - в Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях, сообщили ТАСС в справочных аэропортов.

Два рейса задержаны в Белгороде: "Из-за густого тумана задерживаются два рейса [отправлением] из Белгорода. В Минеральные воды должен быть вылет в 10:45, но предварительно перенесен на 12:30. На Москву планируем отправить самолет в 12:50, здесь задержка около полутора часов".

Из-за тумана также задерживается вылет в Москву из Курска, где, по метеосводке аэропорта, видимость на полосе составляет 200 м.

С ночи сильный туман задерживает все рейсы в Воронеже: на прилет из Москвы из Домодедово и Шереметьево, а также из Санкт-Петербурга. И три рейса на вылет - в Домодедово, Шереметьево и Санкт-Петербург.

В Липецке из-за тумана задержан прилет самолета из Домодедово. Улучшение погодных условий ожидается после 11:00 мск.