Работники крупнейшего в Балтии завода азотных удобрений объявили забастовку

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Работники крупнейшего в странах Балтии предприятия по производству азотных удобрений Achemа, находящегося в литовском городе Йонава, объявили бессрочную забастовку с требованием повышения оплаты труда. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT сообщила председатель профсоюза предприятия Бируте Дашкявичене.

"Бастовать будет примерно половина коллектива. Главное наше требование к администрации - подписать коллективный договор, который защитил бы людей от произвола работодателя. Переговоры об этом безрезультатно идут три года", - сказала она.

Работники предприятия недовольны изменением системы оплаты труда, с которой были ознакомлены в конце января, хотя вводится она задним числом с 1 января. В результате нововведения зарплата многих сотрудников уменьшается более чем на 100 евро, хотя, как отметил профсоюз, за девять месяцев 2021 года чистая неконсолидированная прибыль Achemа после аудита составила €58,182 млн, что на 64,8% больше, чем годом ранее.

Как утверждает профсоюз, к подобной тактике руководство прибегает не впервые: ссылаясь на сложности, работникам урезают зарплату, а в конце года делят между собой миллионные прибыли. Организаторы акции протеста требуют, чтобы работодатель ежегодно индексировал тарифные ставки работников в соответствии с показателями инфляции и ростом цен, а также выплачивал из полученной прибыли премии по итогам года.

Литовская Achema является крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений. Предприятие начали строить в 1962 году в центральной части Литвы. Оно было введено в эксплуатацию в феврале 1965 года как Йонавский завод азотных удобрений им. XXV съезда КПСС. Achema является крупнейшим в Литве потребителем природного газа, необходимого в производственном процессе.