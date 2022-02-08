Свыше 4,8 тыс. фур скопилось на границе Белоруссии со странами ЕС

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии фиксирует увеличение очередей из большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на выезде Литву, Латвию и Польшу, где скопилось более 4,8 тыс. фур.

По данным погранведомства на 10:00 мск, наибольшие очереди наблюдаются на белорусско-литовской границе, где в ожидании выезда стоят 2 310 грузовиков. Рост очередей на данном направлении в Минске связывают в том числе с обновлением таможенных систем на литовской стороне.

В пунктах пропуска на границе с Польшей скопилось 1 540 фур, 800 из которых стоят на КПП "Козловичи". На двух погранпереходах на границе с Латвией в очередях стоит около 1 000 большегрузов.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии заявляли, что рост автомобильных очередей на границе с Белоруссией связан с невыполнением сопредельными странами норм пропуска машин через границу.