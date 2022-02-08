В России с начала пандемии выявили более 13 млн случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 165 643, до 13 147 666, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,3%.

За сутки были госпитализированы 20 185 человек, что на 86,2% больше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 77 регионах, снижение - в семи, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в одном регионе. Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 84 субъектах страны, добавили в штабе.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 81 188, до 10 706 142. Это самый высокий показатель за пандемию.

Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 55 683.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 81,4% от общего числа случаев заражения.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 698, до 336 721.

Днем ранее было выявлено 609 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,56%, следует из данных штаба.