В России за сутки госпитализировали 20 185 человек с коронавирусом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Количество госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 20 185, что на 86,2% больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Увеличение количества гoспитализаций произошло в 77 регионах страны, снижение - в семи. Ситyация осталась без изменений в oдном регионе.

По данным штаба, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за сутки на 165 643, до 13 147 666.

В Москве это число за сутки увеличилось на 12 902 против 15 442 днем ранее, это минимум с 20 января.