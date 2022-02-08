В Москве выявили 12 902 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 12 902 против 15 442 днем ранее, это минимальный показатель с 20 января, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

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В относительном выражении прирост составил 0,5%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 524 235 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 85 против 83 днем ранее, до 39 602.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 20 673, до 2 068 597.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 8 486 против 12 230 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего с начала пандемии в области выявили 845 413 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 9 998, до 674 190, число умерших - на 38, до 13 630.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 11 014 против 13 372 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 168 366 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 9 090, до 902 877. Число умерших возросло на 67, до 30 398.