Предприятиям Томска рекомендовали снизить выбросы из-за неблагоприятных метеоусловий

ТОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере метеоусловий объявлен в Томске до 11 февраля. Руководителям предприятий рекомендуют снизить выбросы в связи с прогнозом, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подобный режим введен также в Хакасии и объявлен в Алтайском крае. В Томске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) до 2021 года не наблюдались в течение многих лет.

"С сегодняшнего дня до 11 февраля в Томске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия <…> 1-й степени опасности. Руководителям предприятий, эксплуатирующих объекты I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду, расположенных на территории Томска, необходимо выполнить мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ", - отметили в пресс-службе мэрии.

Жителям в период действия режима НМУ рекомендуют пить больше воды, предпочтительнее - минеральной щелочной, а также употреблять кисломолочную продукцию. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Ранее сотрудница областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Анжелика Яник сообщала ТАСС, что до октября 2021 года режим НМУ не наблюдался в Томске на протяжении нескольких лет.

Ситуация в Западной Сибири

В двух городах Хакасии - Абакане (столица республики) и Черногорске - впервые был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, пробы воздуха проводились еще в конце декабря, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии. Тогда результаты показали превышение по бензапирену в 9-10 раз.

"Сейчас мы проводим проверки с прокуратурой промзон", - добавил собеседник агентства.

В Барнауле Алтайского края в утренние часы 9 февраля метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Уровень загрязнения ожидается низкий.