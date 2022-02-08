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Клинические исследования "Ковивака" с участием детей займут как минимум три месяца

Генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что исследование проведут с участием трех возрастных групп детей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Ковивак" с участием детей займет как минимум три месяца. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы предполагаем, что это все-таки месяца три - как минимум где-то до июня, но <...> конечную точку всегда ставит регуляторный орган, поэтому мы можем только представить свои результаты", - сказал он, отвечая на вопрос об окончании клинических исследований вакцины.

Ишмухаметов уточнил, что исследование проведут с участием трех возрастных групп детей.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины против коронавируса "Ковивак" с участием детей. Указывается, что в исследованиях планируется участие 1 050 добровольцев. Мероприятия пройдут на базах четырех медучреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля 2021 года. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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