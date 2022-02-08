Функция оплаты парковки в Петербурге через московское приложение появится в феврале

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Функция оплаты парковки в Санкт-Петербурге через обновленную версию приложения "Парковки Москвы" с новым названием "Парковки России" появится до конца февраля. Об этом сообщил во вторник ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы, чтобы передвигаться по городу было удобно всем. Приложением "Парковки Москвы" пользуются 90% автомобилистов, потому что это самый быстрый и надежный способ заплатить за парковку. Кроме того, с его помощью можно проверить штрафы или исправить ошибки. Сервис не имеет аналогов, поэтому при поддержке Минтранса России мы будем его развивать и выведем его на уровень страны - скоро жителям Санкт-Петербурга, а впоследствии и других регионов будет доступен самый простой и удобный способ оплатить парковку, - сказал Ликсутов.

В департаменте отметили, что до конца февраля у приложения "Парковки Москвы" выйдет несколько обновлений. В частности, появится возможность оплаты парковки в Санкт-Петербурге с переименованием приложения в "Парковки России".

"Вот, что еще ждет пользователей: безопасный вход - устанавливайте любой удобный способ защиты: по изображению лица, отпечатку пальца, паролю, графическому ключу, изменение номера машины в абонементе на уличных парковках, синхронизация с календарем смартфона - теперь не забудете продлить резидентное разрешение или абонемент", - добавили там же.