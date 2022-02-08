В ЕСПЧ направили более 300 исков на языковую реформу в русских школах Латвии

РИГА, 8 февраля. /ТАСС/. Жители Латвии направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже более 300 исков, оспаривая языковую реформу в школах национальных меньшинств страны. Об этом во вторник корреспондент ТАСС сообщили в партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая выступила одним из инициаторов этих обращений.

"Закончилась очередная зимняя кампания по подаче исков в ЕСПЧ на проблему языка обучения в русских школах Латвии. За этот период в Страсбург отправлено еще 48 исков, и их общее число составило уже более 300. Активность родителей в подаче исков не только поможет суду рассмотреть вопрос наиболее разносторонне, но и ускорит рассмотрение нашего дела. Мы благодарим всех неравнодушных родителей, которые откликнулись на наши призывы", - отметили в РСЛ.

В Латвии в 2019 году началась реализация реформы, по итогам которой к 1 сентября 2021 года школы нацменьшинств перешли на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском остались лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Эта реформа вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии.

Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы. РСЛ совместно с Латвийским комитетом по правам человека также организовал акцию по подготовке исков в ЕСПЧ на реформу образования, помогая жителям республики в подготовке индивидуальных жалоб из-за запрета на обучение на родном языке в школах национальных меньшинств.

В Латвии проживают около 1,9 млн человек, примерно 40% из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными.