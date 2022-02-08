В Иркутской области отказались от строительства школ по концессии из-за ее дороговизны

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области, которые планировали построить пять школ по концессионным соглашениям, отказались от этой модели из-за ее дороговизны. Об этом сообщил журналистам заместитель министра строительства региона Алексей Емелюков.

"Мы подали в рамках демографической субсидии на финансирование из федерального бюджета пять объектов. Это школа в микрорайоне Союз (Иркутск), школа в Братске, в Черемхово, в Новолисихе и микрорайоне Березовый в Иркутском районе. Ушли от модели концессии в силу того, что концессионер предлагал завышенные условия по финансированию, и строительство объекта предполагалось значительно дороже, чем по другому механизму", - сказал Емелюков.

Школы решено строить по обычной схеме привлечения подрядчиков через конкурсные процедуры. Заявки на получение финансирования из федерального бюджета находятся на рассмотрении.

Министр строительства региона Павел Писарев уточнил, что строительство одной школы на 1,5 тыс. учеников обходится в 2 млрд рублей, а по концессии на условиях, выдвинутых частным партнером, оно бы стоило 6 млрд.

Президентом РФ поставлена задача к 2025 году ликвидировать в школах вторую и третью смены. В Иркутской области основным решением проблемы является строительство школ. В 2022 году в регионе планируется построить 18 школ.

В Приангарье, по данным регионального министерства образования, в две смены работают 263 школы из 884. Во вторую смену учатся 272,5 тыс. детей. Наибольшая доля школьников, учащихся во вторую смену, в Иркутской области приходится на Иркутск и Иркутский район.