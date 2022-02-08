Комиссия Роскомнадзора утвердила список сайтов, объем аудитории которых будут отслеживать

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специальная комиссия Роскомнадзора согласовала список из 79 интернет-ресурсов, объем аудитории которых будет постоянно отслеживаться компанией Mediascope. В перечень вошли такие интернет-сервисы, как Netflix, "Кинопоиск", Okko, а также соцсети Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Об этом говорится в опубликованном протоколе заседания комиссии.

Комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре 2 февраля согласовала перечень из 79 интернет-порталов, чей объем аудитории будет отслеживаться компанией Mediascope. Согласно протоколу, в числе аудиовизуальных сервисов оказались онлайн-кинотеатры Okko, Premier, IVI, Netflix и "Кинопоиск". Попали в список и социальные сети, среди которых Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники".

В списке из 26 интернет-ресурсов СМИ оказались ТАСС, "РИА Новости", "Интерфакс", "Аргументы и факты", "Коммерсантъ", "Известия", "Ведомости", "Вести.ру" и другие. В перечень включены также и интернет-версии телеканалов, в числе которых "Рен ТВ", Первый канал, СТС, ТНТ, "Спас".

В июле 2021 года президент России подписал закон №266-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым на Роскомнадзор была возложена обязанность по выбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор выбрал компанию Mediascope для обеспечения открытости, сопоставимости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ. "Уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр. Комиссия рекомендовала Роскомнадзору включить в реестр 79 информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию. В том числе 27 аудиовизуальных сервисов, четыре новостных агрегатора, восемь социальных сетей, 26 зарегистрированных средств массовой информации, 14 иных информационных ресурсов", - говорится в сообщении, где отмечено, что указанный перечень может дополняться. Интернет-ресурсы, указанные в реестре, должны передавать уполномоченной организации данные с помощью специального программного обеспечения измерителя или же передавать набор данных самостоятельно.

Единый измеритель обязан предоставлять ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте.