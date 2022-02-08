В Латвии зарегистрировали, вероятно, первый случай смерти после вакцинации от коронавируса

РИГА, 8 февраля. /ТАСС/. Государственное агентство лекарств (ГАЛ) Латвии сообщило во вторник, что один летальный случай после вакцинации от коронавируса с высокой долей вероятности связан с использованием препарата Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca.

"ГАЛ проанализировало 22 случая о побочных реакциях после вакцинации от COVID-19, в которых сообщалось о летальных исходах в течение нескольких дней или месяцев после вакцинации. В 21 случае не было установлено связи с вакцинацией от COVID-19, а один летальный случай, вероятно, был связан с использованием вакцины Vaxzevria", - говорится в сообщении ведомства.

При оценке этого случая специалисты пришли к выводу, что выявленные при патологоанатомическом исследовании изменения с высокой долей вероятности связаны с использованием вакцины Vaxzevria, и в этом случае констатирован очень редкий побочный эффект препарата - синдром тромбоза и тромбоцитопении. Человек входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, получил первую дозу препарата Vaxzevria в апреле прошлого года и умер на седьмой день после вакцинации.

"До нас дошло сообщение о том, что из более чем 1,29 млн человек, которые были вакцинированы против COVID-19, есть человек, который умер от чрезвычайно редкого побочного эффекта вакцины. ГАЛ после тщательного изучения подтвердило вероятную связь. Выражаю глубочайшие соболезнования. Несомненно, государство выплатит компенсацию родственникам", - написал министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс во вторник в своем Twitter.

По данным Национальной службы здоровья, с 28 декабря 2020 года по 31 января 2022 года вакцинация этим препаратом в Латвии была выполнена 262 349 раз. Начиная со второй половины прошлого года ее использование резко уменьшилось. В настоящее время препарат Vaxzevria в республике используют крайне редко - с начала этого года было проведено лишь 68 вакцинаций.

Всего до 31 января 2022 года ГАЛ получило 48 сообщений о побочных эффектах, возможно, вызвавших смерть пациентов после прививки от коронавируса, и в 26 случаях исследование еще продолжается.