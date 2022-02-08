Новосибирский метрополитен изменил график движения поездов

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин. За последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора, число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе выросло почти в 4 раза, число обращений в единую информационную службу области - в 6,3 раза, до 153 тысяч.

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Единственный за Уралом новосибирский метрополитен перешел на новый график движения и уменьшил количество поездов на самой протяженной Ленинской линии из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 и снижения пассажиропотока. Об этом сообщается на сайте метрополитена во вторник.

"В связи с резким ростом в регионе общего количества заболевших COVID-19 и снижением пассажироперевозки Новосибирский метрополитен перешел на вариантный график движения поездов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе метрополитена, в часы пик утром (8:10 - 8:45) и вечером (17:20 - 18:30) сохраняется максимальное количество поездов, однако интервалы движения транспорта стали несколько больше. "Максимум время [ожидания] увеличилось на минуту", - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что из-за снижения пассажиропотока руководство подземки уменьшило на 10% количество поездов на самой протяженной линии метрополитена - Ленинской.

По данным оперативного штаба на утро 8 февраля, в регионе зарегистрировано 120 028 случаев коронавируса (+3 214 за сутки), в том числе у 15 059 детей (+539 за сутки). 78 038 пациентов выписаны с выздоровлением (+418 за сутки).

Новосибирский метрополитен был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя станция "Золотая Нива" была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. С 2019 года строится станция "Спортивная", ее планируют сдать к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.