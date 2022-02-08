В России "омикрон" до сих пор не выявили только на Чукотке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса на территории России пока не зарегистрированы только на Чукотке, сообщили во вторник ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"Случаи "омикрона" зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа", - уточнили в штабе.

Омикрон-штамм был обнаружен в 2021 году на юге Африки. Первые случаи заражения им в России были выявлены в декабре, с тех пор он стал доминирующим в стране.