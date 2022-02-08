Более 15,5 млн ПЦР-исследований на COVID-19 провели в Подмосковье с начала пандемии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Свыше 15,5 млн ПЦР-исследований на наличие COVID-19 провели в лабораториях Московской области с начала пандемии. Всего в регионе функционируют 14 гослабораторий, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области провели более 15,5 млн ПЦР-исследований на наличие новой коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ПЦР-исследование на COVID-19 в регионе проводится бесплатно по назначению врача при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа поступают жителям в виде СМС на телефон.

"ПЦР-диагностика - наиболее точный способ определения наличия новой коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе наши лаборатории переведены на усиленный режим работы. Всего в Подмосковье работают 14 гослабораторий", - приводятся в тексте слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.