МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ученых с Днем российской науки, отметив важность их достижений для миллионов российских граждан. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Научная мысль всегда была символом движения вперед, позволяла человечеству совершать рывок, служила научно-техническому прогрессу. И сегодня от достижений ученых зависит технологическое развитие нашей страны, рост национальной экономики, обеспечение обороноспособности, повышение благосостояния миллионов наших граждан", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что созданная в рамках реформ Петра I Российская академия наук оказала огромное влияние на развитие страны и общества. Он также подчеркнул, что благодаря труду отечественных ученых, верных поиску научных истин и служению Отечеству, были созданы авторитетные научные школы, осуществлены уникальные открытия в самых разных областях - от химии и физики до медицины, астрономии и космологии.

Мишустин выразил уверенность, что талант, интеллект и творческий риск российских ученых помогут и дальше успешно решать важные задачи, стоящие перед Россией, а новым научным открытиям будут присвоены имена российских ученых. Он пожелал ученым удачи, ярких идей и творческой энергии, а также здоровья и благополучия им и их семьям.

День российской науки отмечают 8 февраля. Праздник учредили в 1999 году по указу президента России. Дата празднования выбрана неслучайно: 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I основана Академия наук и художеств. Российская академия наук (РАН) - ее преемница.