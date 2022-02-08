Суд отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете" о защите чести и достоинства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отклонил иск правозащитника Александра Ионова к "Новой газете" о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел иск о защите чести и достоинства, поданный Ионовым к "Новой газете". Решением суда исковые требования были отклонены в полном объеме", - сказали в суде.

В свою очередь адвокат Ионова Алексей Гавришев отметил в беседе с ТАСС, что "обсудит со своим доверителем возможность подать жалобу на это решение суда".

Ионов подал иск в Басманный суд Москвы из-за публикации "Шекспир и Шуберт подрывают Россию". Он требует опровергнуть изложенные в ней факты, как порочащие его честь и достоинство.

Комментарием "Новой газеты" ТАСС пока не располагает.

Правозащитник Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и журналиста Романа Анина. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza (внесено в реестр СМИ-иноагентов).