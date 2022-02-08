WorldSkills Russia запустит для выпускников вузов и колледжей программу "Страна мастеров"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Russia при поддержке Минтруда в 2022 году начнет реализацию программы "Страна мастеров", которая направлена на подготовку кадров в условиях платформенной занятости. Об этом заявил во вторник генеральный директор агентства Роберт Уразов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подписанию партнерского соглашения между благотворительным фондом "Система" и агентством.

"В этом году при поддержке министерства труда будем реализовывать программу, называется "Страна мастеров". Мы учим ребят, которые заканчивают образовательные учреждения высшего образования, среднего образования, <…> уметь работать в так называемой платформенной экономике, когда вы можете работать не на одного конкретного работодателя, а на многих", - заявил Уразов.

По его словам, такой формат занятости часто болезненно воспринимается крупными компаниями из-за риска ухода кадров. Однако, отметил он, это так же неизбежно, как и цифровая экономика, поэтому с этим нужно научиться работать.

Платформенная занятость предполагает, что физическое лицо не является наемным сотрудником, а выступает посредником между онлайн-платформой и конечным получателем услуги. При этом сотрудник оформляется как самозанятый или индивидуальный предприниматель.