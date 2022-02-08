Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал до минимума с середины ноября

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве во вторник продолжил снижение и упал до 0,72 - минимума с 18 ноября 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне быстрого сокращения числа выявляемых случаев заражения - за минувшие сутки в столице зарегистрировали 12 902 инфицированных, что на 16,4% меньше, чем днем ранее, и на 31,6% - чем в воскресенье.

В России в целом показатель тоже снизился и составил 1,17, что является минимумом с 13 января. Тем не менее он по-прежнему превышает единицу в восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Исключением, помимо Москвы, стал Санкт-Петербург, где индикатор опустился до 0,89.

В Подмосковье коэффициент вновь поднялся выше единицы и составил 1,03, в Ростовской и Самарской областях он равен соответственно 1,13 и 1,19, в Пермском крае - 1,25, в Свердловской области - 1,4, в Красноярском крае - 1,42. В Воронежской области показатель составил 1,54, в Нижегородской - 1,68.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.