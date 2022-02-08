В образовательных учреждениях нескольких регионов России предотвратили теракты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов за последнее время предотвратили несколько терактов в форме вооруженных нападений на образовательные учреждения в разных регионах России. Об этом сообщили во вторник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) по итогам совместного заседания комитета и Федерального оперативного штаба, которое провел председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

"В своем выступлении председатель НАК отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как колумбайн", - отметили в НАК.

"Колумбайн" 2 февраля в связи с повышенной общественной опасностью признано Верховным судом России террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории страны.

В НАК отметили, что органы власти и антитеррористические комиссии принимают необходимые меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций. Оперативными штабами в субъектах РФ проводятся учения и тренировки. "При координирующей роли НАК осуществляются иные мероприятия по усилению взаимодействия силовых структур", - добавили в НАК.

Особое внимание уделяется подготовке персонала и охраны школ к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различных формах, а также повышению персональной ответственности соответствующих руководителей за организацию этой работы.