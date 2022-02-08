Бывшая жена Павла Мамаева подала к нему иск на 269 млн рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева подала к нему встречный иск о разделе имущества на сумму 269 млн рублей.

"Накануне суд принял мой встречный иск. Требуем половину от совместно нажитого [имущества]", - сказал ТАСС адвокат Аланы Мамаевой Вадим Лялин.

Как указано в иске, который имеется в распоряжении ТАСС, общий размер материальных претензий составляет 269 млн 256 тыс. 500 рублей. В частности, бывшая супруга просит передать ей в собственность автомобили Bentley Continental GT (16,6 млн рублей) и Land Rover Range Rover (6,1 млн рублей), а также разделить поровну стоимость машин Mercedes Benz S-Class и Lexus LХ570 стоимостью 7 млн рублей каждая, квартиры на Цветном бульваре стоимостью 111,4 млн рублей, двух машино-мест за 14 млн рублей каждое, нежилого помещения на Никольской улице стоимостью 185,7 млн рублей, квартиры в Хамовниках стоимостью 91 млн рублей, трех домов на Киевском шоссе за 18 млн рублей каждый. Часть этого имущества оформлена на родителей Павла Мамаева.

В картотеке Пресненского суда Москвы указано, что очередная беседа по иску состоится 3 марта.