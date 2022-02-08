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Более 80 тыс. школьников Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому языку

Для учеников, не прошедших собеседование, будут предусмотрены дополнительные дни прохождения испытания 9 марта и 16 мая

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Итоговое собеседование по русскому языку, необходимое для допуска к государственной итоговой аттестации, пройдут 9 февраля свыше 80 тыс. школьников Московской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Уже завтра в Подмосковье более 80 тыс. учеников девятых классов примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Это испытание является допуском к государственной итоговой аттестации", - приводятся в тексте слова зампреда правительства региона Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что собеседование школьники будут проходить в своих школах. Для получения зачета нужно успешно выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

В пресс-службе добавили, что для учеников, получивших "незачет", не завершивших итоговое собеседование или не явившихся по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные дни прохождения испытания: 9 марта и 16 мая.

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