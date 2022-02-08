В Минусинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди жителей как режим "черного неба", действующий в Минусинске с конца января, продлен на трое суток. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.

Режим НМУ был введен в городе 27 января на сутки, затем несколько раз продлевался.

"С 19 часов (15:00 мск) 08 февраля 2022 г. до 19 часов 11 февраля 2022 г. на территории Минусинска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении ЕДДС.

По данным Роспотребнадзора, в Минусинске зарегистрировано превышение нормативов по взвешенным веществам в 1,9-2,1 раза, по оксиду углерода - в 1,6 раза.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.